I nuovi volti. Tra i banchi della maggioranza emergono le figure di Carla Parascandolo e Gina Fusco nella nuova fase politica cittadina.
La presenza femminile nella nuova consiliatura
Tra le protagoniste della nuova stagione politica che si apre ad Angri figurano certamente anche le donne elette in Consiglio comunale. Una presenza destinata a incidere nel dibattito amministrativo e nella costruzione delle future scelte di governo della città.
Parascandolo e Fusco in evidenza
In maggioranza, particolare attenzione è rivolta a Carla Parascandolo e Gina Fusco, che sin dalle prime battute sembrano avere idee chiare sul contributo da offrire all’azione amministrativa. Le due consigliere rappresentano profili destinati a ritagliarsi uno spazio significativo all’interno della nuova esperienza amministrativa guidata dal sindaco Alfonso Scoppa.
Un valore aggiunto per il nuovo corso
La loro presenza potrebbe rappresentare un valore aggiunto per il nuovo corso politico, all’insegna della partecipazione, del confronto e di una particolare attenzione alle esigenze provenienti dal territorio. Il nuovo Consiglio comunale si prepara così ad avviare il proprio lavoro con una rappresentanza femminile chiamata a svolgere un ruolo attivo nelle dinamiche politiche e amministrative della città.