Un’area agricola di circa 5mila metri quadrati è stata sequestrata a Eboli dai Carabinieri Forestali di Capaccio Paestum, con il supporto delle Guardie Ambientali di Accademia Kronos, nell’ambito di un’attività di controllo finalizzata alla tutela del territorio e dell’ambiente.

Secondo quanto emerso dagli accertamenti, il terreno sarebbe stato trasformato abusivamente in un deposito di sabbia, terreno e altri materiali destinati alla commercializzazione, in assenza delle necessarie autorizzazioni.

Durante le verifiche, gli operatori hanno inoltre individuato centinaia di nidi di Gruccione, specie migratrice particolarmente protetta che utilizza i banchi sabbiosi per la nidificazione. Gli investigatori hanno rilevato anche la presenza di decine di metri cubi di rifiuti derivanti da attività di scavo.

Alla luce delle irregolarità riscontrate, l’area è stata sottoposta a sequestro. Il proprietario, un imprenditore, è stato denunciato all’autorità giudiziaria per presunti abusi urbanistici, gestione illecita di rifiuti e danneggiamento dei siti di nidificazione della specie protetta.

Le indagini proseguono per accertare eventuali ulteriori responsabilità e verificare l’entità del danno ambientale provocato nell’area interessata.