POMPEI – Dopo la notizia della chiusura delle indagini a suo carico da parte della Procura di Napoli, Maria Rosaria Boccia rompe il silenzio e passa all’attacco. L’imprenditrice di Pompei, finita al centro dell’inchiesta che le contesta due ipotesi di falso legate alla sua tesi di laurea, denuncia quello che definisce un diverso trattamento mediatico e giudiziario rispetto all’ex ministro Gennaro Sangiuliano.

Secondo l’accusa, Boccia avrebbe utilizzato ampie parti di una tesi discussa nel 2018 da una studentessa della Luiss per il proprio elaborato universitario in Economia e Management, presentato nel 2023 presso l’Università Pegaso. Gli investigatori ritengono inoltre che avrebbe attestato falsamente l’originalità del lavoro attraverso la documentazione allegata alla tesi.

La chiusura delle indagini rappresenta un passaggio preliminare a una possibile richiesta di rinvio a giudizio, ma non equivale a una condanna. Lo hanno ribadito anche i legali dell’imprenditrice, gli avvocati Francesco Di Deco e Francesco Petruzzi, che hanno espresso preoccupazione per la diffusione di notizie relative al procedimento prima della formale notifica degli atti alla loro assistita.

Nel frattempo, però, Maria Rosaria Boccia ha deciso di replicare pubblicamente. Nel mirino dell’imprenditrice finisce l’attenzione mediatica riservata esclusivamente alla sua posizione giudiziaria.

«Si continua a parlare di me – sostiene Boccia – mentre nessuno scrive che Gennaro Sangiuliano risulta indagato in procedimenti nei quali io sono persona offesa».

Una circostanza confermata dai suoi difensori, secondo i quali l’ex ministro sarebbe iscritto nel registro degli indagati in procedimenti relativi alle ipotesi di stalking e diffamazione aggravata.

Immediate le repliche dei legali di Sangiuliano, che hanno ribadito come, nella vicenda principale già nota all’opinione pubblica, l’ex ministro sia parte lesa nel procedimento per stalking che vede imputata proprio Maria Rosaria Boccia. Gli avvocati hanno inoltre precisato di non aver ricevuto alcun atto formale riguardante le presunte indagini richiamate dall’imprenditrice.

Intanto l’Università Pegaso ha chiarito la propria posizione, sottolineando di essere parte lesa nell’inchiesta e di aver presentato essa stessa la denuncia che ha dato origine agli accertamenti. L’ateneo ha annunciato l’intenzione di costituirsi parte civile qualora si arrivasse a un processo.

La vicenda continua dunque ad arricchirsi di nuovi sviluppi giudiziari e polemiche pubbliche, in un intreccio che da mesi vede contrapposti Maria Rosaria Boccia e l’ex ministro Gennaro Sangiuliano. Saranno ora gli sviluppi delle indagini e le eventuali decisioni della magistratura a chiarire definitivamente le rispettive posizioni.