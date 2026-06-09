A oltre due anni dalla morte di Leone, il gatto ritrovato scuoiato vivo ad Angri e deceduto dopo giorni di atroci sofferenze, l’associazione Aidaa rilancia la battaglia per ottenere giustizia. Per la prima volta in Italia, infatti, un criminologo sarà coinvolto nelle attività finalizzate a individuare il responsabile di uno dei casi di maltrattamento animale che più hanno sconvolto l’opinione pubblica.

La vicenda risale a due anni e mezzo fa, quando il piccolo felino venne trovato in condizioni gravissime. Nonostante gli sforzi dei veterinari e dei volontari dell’Oasi Canile di Cava de’ Tirreni, Leone morì dopo quattro giorni di agonia. La sua storia fece rapidamente il giro d’Italia, generando indignazione, manifestazioni, fiaccolate e richieste di giustizia.

Dopo le denunce presentate dalle associazioni animaliste e gli accertamenti della Procura di Salerno, le indagini non hanno però portato all’identificazione dei responsabili. Recentemente il fascicolo è stato archiviato e, dopo il dissequestro della carcassa, le ceneri del gatto sono state affidate all’Oasi Canile di Cava de’ Tirreni, dove è stato realizzato uno spazio commemorativo in suo ricordo.

Ora Aidaa annuncia una nuova iniziativa. L’associazione sostiene di aver raccolto segnalazioni ed elementi che potrebbero offrire nuovi spunti investigativi e per questo ha deciso di affidarsi a un criminologo per analizzare il materiale disponibile e tentare di delineare il profilo del possibile autore o degli autori del gesto.

«Abbiamo deciso di rilanciare questa caccia al killer – ha spiegato il presidente di Aidaa, Lorenzo Croce – perché una vicenda che ha indignato così profondamente l’opinione pubblica non può essere dimenticata. Vogliamo provare a costruire una pista credibile che possa portare alla riapertura delle indagini».

Con l’entrata in vigore della cosiddetta legge Brambilla sulla tutela degli animali, chi si rendesse responsabile di simili atrocità rischia oggi pene più severe, fino a quattro anni di carcere e multe che possono arrivare a 60mila euro.

La speranza degli animalisti è che, anche a distanza di tempo, la tragica storia di Leone possa finalmente trovare verità e giustizia.