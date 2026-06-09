Dramma a Napoli, dove un turista di 20 anni originario della provincia di Palermo è precipitato dal Monte Echia dopo un volo di diversi metri. Il giovane sarebbe caduto mentre tentava di scattare una fotografia con il suggestivo panorama del Golfo di Napoli alle sue spalle.

Secondo le prime testimonianze raccolte sul posto, il ragazzo si trovava nell’area panoramica quando, per cause ancora in fase di accertamento, avrebbe perso l’equilibrio finendo nel vuoto. L’impatto al suolo è stato particolarmente violento e ha immediatamente fatto scattare l’allarme.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori che, dopo le prime cure, hanno trasferito il giovane d’urgenza all’ospedale Vecchio Pellegrini. I medici hanno disposto un immediato intervento chirurgico nel tentativo di stabilizzarne le condizioni.

Attualmente il 20enne è ricoverato nel reparto di Rianimazione. Le sue condizioni restano gravissime e la prognosi è riservata.

Sull’accaduto sono in corso gli accertamenti delle forze dell’ordine, impegnate a ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente e a verificare le circostanze che hanno portato alla caduta.