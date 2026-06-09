La Nocerina ritrova la terza serie a distanza di ben otto stagioni. Il San Francesco era pieno più del solito ieri quando si è appresa la notizia della “promozione”. In tanti sono accorsi per assistere ai primi calci dei molossi guidati da mister Autieri, un momento significativo anche per festeggiare il ritorno nel calcio che conta. Ora la società tenderà a rafforzarsi e a programmare un pre campionato scoppiettante, prima con l’amichevole con il Sapri ...