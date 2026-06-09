Doppia apertura straordinaria a Nocera Inferiore per consentire ai cittadini di richiedere o rinnovare la Carta d’Identità Elettronica (CIE). L’iniziativa è stata programmata dall’amministrazione comunale per agevolare l’utenza e ridurre i tempi di attesa.
L’Ufficio Carte d’Identità sarà aperto in via eccezionale nelle giornate di:
- Sabato 13 giugno 2026, dalle ore 8:00 alle ore 12:00;
- Sabato 27 giugno 2026, dalle ore 8:00 alle ore 12:00.
L’invito rivolto ai cittadini è quello di approfittare delle aperture aggiuntive, soprattutto in vista di una scadenza importante. Dal 3 agosto 2026, infatti, le carte d’identità cartacee non saranno più valide per l’espatrio nei Paesi che accettano la carta d’identità come documento di viaggio.
Per questo motivo il Comune raccomanda di verificare con anticipo la validità del proprio documento e, se necessario, programmare per tempo il rinnovo per evitare disagi durante i viaggi.
L’obiettivo dell’iniziativa è garantire un servizio più efficiente e permettere ai cittadini di adeguarsi alle nuove disposizioni senza difficoltà.