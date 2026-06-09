Modifiche temporanee alla circolazione a Nocera Inferiore per consentire l’esecuzione di interventi di demolizione e bonifica in via Cucci. A comunicarlo è l’amministrazione comunale, che ha disposto una serie di provvedimenti per garantire lo svolgimento dei lavori in sicurezza.

Nella giornata di mercoledì, dalle ore 7 alle 17, sarà attiva l’inversione del senso di marcia nel tratto compreso tra via Sarajevo e via Atzori. Prevista inoltre la chiusura al traffico veicolare nell’area antistante il civico 32.

Scatterà anche il divieto di sosta con rimozione forzata nel tratto compreso tra i civici 26 e 42 e tra i civici 55 e 57.

Ulteriori limitazioni sono previste per giovedì 11 giugno, sempre nella fascia oraria compresa tra le 7 e le 17. In particolare, sarà temporaneamente vietato l’accesso veicolare e pedonale all’area privata adiacente al fabbricato interessato dai lavori, necessaria per il posizionamento delle attrezzature di cantiere.

Dal Comune arriva l’invito ai cittadini a prestare attenzione alla segnaletica temporanea predisposta sul posto e a programmare con anticipo i propri spostamenti per limitare eventuali disagi alla circolazione.