A soli cinque giorni da un intervento straordinario di pulizia effettuato dagli operatori della Nocera Multiservizi, l’area interessata è tornata a riempirsi di rifiuti abbandonati.

L’operazione, svolta lo scorso 5 giugno con il supporto degli ispettori ambientali e della Polizia Municipale, aveva restituito decoro alla zona. Tuttavia, già nelle ore successive alla bonifica sono ricominciati gli sversamenti abusivi e, nel giro di pochi giorni, la situazione è tornata critica.

L’episodio evidenzia come il problema non possa essere risolto esclusivamente attraverso interventi di pulizia e controlli. Nonostante l’impegno degli operatori e i servizi straordinari messi in campo, il fenomeno dell’abbandono illecito dei rifiuti continua a compromettere il decoro urbano e gli sforzi dell’amministrazione.

A subirne le conseguenze sono soprattutto i residenti e i cittadini che rispettano le regole della raccolta differenziata. Proprio mentre Nocera Inferiore registra progressi nella gestione dei rifiuti e nella raccolta differenziata, comportamenti incivili come questi rischiano di vanificare il lavoro svolto.

Da qui l’appello a una maggiore responsabilità collettiva: il rispetto dell’ambiente e degli spazi pubblici passa non solo attraverso i servizi di raccolta, ma soprattutto attraverso il senso civico dei cittadini. Una città più pulita dipende anche dalla scelta di non abbandonare i rifiuti.

Redazione