Spazi pubblici. Taglio del nastro per l’area riqualificata dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Paolo De Maio

Un’area restituita alla città

L’amministrazione comunale di Nocera Inferiore, guidata dal sindaco Paolo De Maio, inaugura il rinnovato parco giochi di via Fronda, nel quartiere Vescovado. Il taglio del nastro segna la conclusione di un intervento di riqualificazione che ha consentito di restituire alla piena fruibilità dei cittadini uno spazio verde particolarmente frequentato da famiglie e bambini.

Nuove giostrine e aree verdi

I lavori hanno interessato l’intera area con l’installazione di nuove giostrine dedicate ai più piccoli, la sistemazione degli spazi verdi e il ripristino delle panchine presenti all’interno del parco. L’obiettivo dell’intervento è quello di offrire ai residenti un luogo più accogliente, sicuro e funzionale, favorendo momenti di socialità e aggregazione nel quartiere.

Un investimento per la comunità

La riapertura del parco rappresenta un ulteriore tassello nel percorso di valorizzazione degli spazi pubblici cittadini. Il quartiere Vescovado recupera così un’area destinata al tempo libero e alla vita all’aria aperta, con particolare attenzione alle esigenze delle famiglie e dei più giovani.

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