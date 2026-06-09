San Valentino Torio si prepara ad accogliere la quarta edizione dell’Outdoor Film Festival, in programma dal 2 al 5 luglio 2026. La manifestazione, diretta da Giuliano Squitieri, punta a confermarsi tra gli appuntamenti culturali e cinematografici più attesi dell’estate campana.

Ad aprire il festival sarà l’attore turco Can Yaman, protagonista della serata inaugurale di giovedì 2 luglio. L’attore sfilerà sul red carpet alle ore 19 e successivamente incontrerà il pubblico sul palco principale, dove riceverà il prestigioso Taurus Award.

«Un’apertura prestigiosa per un festival che continua a crescere anno dopo anno», ha commentato il sindaco di San Valentino Torio, Michele Strianese.

I giovani protagonisti

Grande attenzione sarà riservata alle nuove generazioni, con workshop, laboratori e masterclass dedicate al mondo del cinema. Tra gli appuntamenti più attesi figura la masterclass di doppiaggio curata da Mirko Cannella.

«Le vere star dell’Outdoor Film Festival sono i giovani», ha sottolineato il direttore artistico Giuliano Squitieri, evidenziando il ruolo centrale delle nuove generazioni nel progetto.

I film in concorso

Per la sezione lungometraggi saranno in gara:

Afrodite di Stefano Lorenzi

Mille Lune di Carina Bini

My Turn di Ge Zhang

The Origin of the World di Rossella Inglese

A giudicarli saranno Michela Andreozzi, Valentina Ariete e Mariasole Di Maio.

In concorso anche sei cortometraggi: Coyotes, Marinella, Final Scene, Sharing is Caring, Le faremo sapere e Camera con Vista.

Un festival che cresce

L’evento è organizzato dall’Associazione Culturale Soffermiamoci con il supporto del Comune di San Valentino Torio, della Fondazione Banco di Napoli e della Film Commission Regione Campania, oltre al patrocinio della Regione Campania e della Provincia di Salerno.

Quattro giorni di cinema, incontri e formazione che trasformeranno San Valentino Torio in un punto di riferimento per appassionati, professionisti e giovani talenti del settore audiovisivo.