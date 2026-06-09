Aveva modificato le targhe della propria auto per eludere i controlli elettronici e transitare indisturbato all’interno della Zona a Traffico Limitato. Per questo un automobilista è stato individuato e denunciato dagli agenti della Polizia Municipale di Pagani nell’ambito delle attività di controllo del territorio.

Gli accertamenti effettuati dal personale hanno permesso di scoprire l’alterazione delle targhe del veicolo, un espediente utilizzato per evitare il riconoscimento da parte dei sistemi di rilevazione automatica presenti agli accessi della ZTL.

Una volta identificato il responsabile, gli agenti hanno proceduto alla contestazione delle violazioni amministrative previste. Considerata la rilevanza penale della condotta, l’uomo è stato inoltre denunciato all’Autorità Giudiziaria competente.

Nel corso dell’operazione, le targhe alterate sono state sequestrate, mentre il veicolo è stato sottoposto a fermo amministrativo per tre mesi, come previsto dalla normativa vigente.

L’intervento rientra nelle attività di vigilanza e contrasto alle condotte illecite messe in campo dalla Polizia Municipale per garantire il rispetto delle regole e la sicurezza della circolazione stradale sul territorio comunale.