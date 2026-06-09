Dopo la vittoria al ballottaggio, Giuseppe Tortora affida ai social il suo primo messaggio da sindaco di Pompei, ringraziando i cittadini per la fiducia accordata e sottolineando come il successo elettorale sia il risultato di un percorso condiviso con la comunità.

Prima delle dichiarazioni pubbliche, Tortora si è recato presso il Santuario per un momento di raccoglimento davanti alla Beata Vergine del Rosario. Poi il messaggio rivolto ai pompeiani: «Questa vittoria non appartiene a me. Appartiene a ognuno di voi, a chi ci ha creduto fin dal primo giorno e a chi ha scelto di guardare al futuro con speranza».

Il neo sindaco ha ricordato le settimane intense della campagna elettorale, caratterizzate da sacrifici, confronti e momenti difficili, evidenziando come il risultato sia stato raggiunto grazie alla determinazione del gruppo che lo ha sostenuto.

Nel passaggio più significativo del suo intervento, Tortora ha voluto lanciare un messaggio di unità: «Da domani sarò il sindaco di tutti. Finisce la campagna elettorale e comincia il tempo del lavoro, della responsabilità e della cura per la nostra comunità».

Parole di grande correttezza istituzionale sono arrivate anche dal candidato sconfitto Salvatore Alfano, che si è recato personalmente al comitato elettorale del vincitore per congratularsi con lui.

«Il popolo di Pompei ha espresso la propria volontà democratica scegliendo Giuseppe Tortora come nuovo sindaco della città. A lui rivolgo le mie più sincere congratulazioni e l’augurio di svolgere un lavoro proficuo e all’altezza delle aspettative dei pompeiani», ha dichiarato Alfano.

L’ex candidato ha inoltre ringraziato sostenitori, candidati e cittadini che lo hanno accompagnato durante la campagna elettorale, definendo ogni incontro e ogni gesto di vicinanza come un patrimonio umano che porterà sempre con sé.

Si chiude così una delle sfide amministrative più seguite della provincia, con Pompei pronta ad aprire una nuova fase politica sotto la guida del sindaco Giuseppe Tortora.