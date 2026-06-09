Il Comune di Salerno si prepara a modificare parzialmente l’ordinanza che vieta musica e intrattenimenti negli spazi esterni dei pubblici esercizi. Dopo le richieste avanzate dagli operatori turistici e dalle associazioni di categoria, l’amministrazione comunale ha deciso di introdurre alcune deroghe in vista della stagione estiva.

Le principali criticità riguardavano gli stabilimenti balneari del litorale cittadino, che rischiavano di subire le conseguenze di un provvedimento pensato soprattutto per contrastare gli eccessi della movida nelle zone più frequentate della città.

Con le nuove disposizioni, nei lidi sarà consentita la diffusione di musica e l’organizzazione di attività di intrattenimento, purché vengano rispettati i limiti previsti dalla normativa sull’inquinamento acustico e non si arrechino disagi ai residenti e alle attività vicine.

Resta invece invariata la linea più severa nelle aree centrali e nei quartieri maggiormente interessati dalla movida. In queste zone bar, ristoranti e altri esercizi commerciali non potranno utilizzare gli spazi esterni per eventi musicali o per la diffusione di musica.

L’obiettivo dell’amministrazione è quello di trovare un equilibrio tra le esigenze del comparto turistico e il diritto al riposo dei cittadini, riducendo i disagi causati dai rumori notturni che negli ultimi anni hanno generato numerose segnalazioni da parte dei residenti.

La modifica dell’ordinanza punta dunque a distinguere le realtà balneari dalle aree urbane più densamente abitate, consentendo ai lidi di animare l’estate salernitana senza rinunciare al rispetto delle regole e della quiete pubblica.