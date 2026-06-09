Definite giunta e deleghe. Coinvolti anche i consiglieri di maggioranza per supportare l’azione amministrativa.

Parte il nuovo mandato amministrativo

A San Valentino Torio entra nel vivo il nuovo mandato amministrativo del sindaco Michele Strianese. Con il provvedimento firmato nelle ultime ore, il primo cittadino ha definito la composizione della nuova giunta e assegnato le deleghe ai componenti dell’esecutivo. La formazione della squadra rappresenta uno dei primi atti politici del nuovo corso amministrativo e consente di delineare l’organizzazione interna che guiderà il Comune nei prossimi anni.

Una squadra tra esperienza e continuità

L’assetto scelto dal sindaco punta a coniugare esperienza amministrativa e continuità di governo, valorizzando figure che negli anni hanno maturato competenze in diversi settori dell’attività pubblica. L’obiettivo è garantire efficienza amministrativa e una gestione coordinata delle principali deleghe strategiche per il territorio.

Coinvolti anche i consiglieri di maggioranza

Accanto agli assessori, il sindaco ha deciso di coinvolgere attivamente anche diversi consiglieri comunali di maggioranza, ai quali sono stati affidati specifici incarichi di collaborazione e approfondimento. Una scelta che punta ad ampliare la partecipazione all’azione amministrativa e a rafforzare il contributo dell’intera squadra eletta dai cittadini.

Le sfide dei prossimi anni

Con la definizione di giunta e deleghe, l’amministrazione Strianese può ora concentrarsi sulle priorità programmatiche del mandato. Dalle opere pubbliche ai servizi, passando per sviluppo, ambiente e politiche sociali, il nuovo esecutivo sarà chiamato a trasformare gli impegni elettorali in risultati concreti per la comunità di San Valentino Torio.

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