Il Cilento torna protagonista sul grande schermo con l’inizio delle riprese di “Bentornati al Sud”, il nuovo capitolo che vede tra i protagonisti Alessandro Siani e Claudio Bisio.

A Castellabate, già meta di numerosi turisti e curiosi, l’arrivo della troupe cinematografica ha attirato l’attenzione di residenti e visitatori. Le telecamere sono tornate a girare tra le stradine del borgo e gli scorci panoramici che negli anni hanno contribuito al successo della saga.

Tra i momenti più commentati delle ultime ore c’è la presenza di Alessandro Siani al ristorante Bonora. Il locale ha condiviso sui social una foto con l’attore napoletano accompagnata da un messaggio che ha conquistato gli utenti: «Il tramonto sul mare è sempre uno spettacolo, ma con Alessandro Siani al tavolo le risate hanno rubato la scena».

Le riprese proseguiranno nei prossimi giorni, riportando ancora una volta Castellabate al centro dell’attenzione cinematografica nazionale e rafforzando il legame tra il borgo cilentano e il mondo del cinema.