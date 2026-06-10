Brutta sorpresa per un residente di Angri, che questa mattina ha trovato la propria auto con il finestrino completamente distrutto mentre era parcheggiata in via Cristoforo Colombo.

A denunciare l’accaduto è stato lo stesso proprietario attraverso un duro sfogo sui social, raccontando di non riuscire a spiegarsi le ragioni del gesto.

«Stamattina abbiamo trovato il finestrino dell’auto distrutto. Non so chi sia stato o cosa lo abbia spinto a fare una cosa del genere, anche perché dall’interno del veicolo non è stato rubato nulla», racconta.

L’episodio ha riacceso le polemiche sul tema della sicurezza e dei controlli sul territorio. «Le persone non sono più libere di parcheggiare in strada. C’è troppa inciviltà e menefreghismo. Non ci sono controlli e mancano telecamere che potrebbero scoraggiare questi comportamenti», denuncia il cittadino.

Tra rabbia e amarezza, il residente sottolinea anche il danno economico subito. «Ora dovrò riparare l’auto e pagare di tasca mia per un danno che non ho causato. È assurdo lavorare e fare sacrifici per ritrovarsi a spendere soldi in questo modo a causa dell’inciviltà altrui».

L’episodio si aggiunge alle segnalazioni di atti vandalici che periodicamente vengono denunciati dai cittadini, alimentando la richiesta di maggiori controlli e sistemi di videosorveglianza nelle strade della città.

Redazione