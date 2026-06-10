Alfonso Scoppa è il nuovo sindaco di Angri. Dopo l’affermazione al ballottaggio contro Pasquale Mauri, il neo primo cittadino si prepara ad avviare una nuova fase amministrativa dopo il decennio guidato da Cosimo Ferraioli.

«È un risultato importante che ci carica di responsabilità – ha dichiarato Scoppa – Abbiamo presentato idee, progetti e persone capaci di riportare fiducia in chi non credeva più nel cambiamento. Questa non è solo una vittoria elettorale, ma la conferma che Angri aveva bisogno di una nuova energia».

Il neo sindaco ha rivolto parole di rispetto al suo avversario Pasquale Mauri, definendolo «un degno avversario» e sottolineando il valore del confronto democratico.

Per Scoppa la priorità sarà ora costruire un clima di unità all’interno della città. «Non esistono vincitori e vinti. C’è una comunità che ha bisogno di risposte concrete. Dovremo rinnovare la macchina comunale, dare continuità ai progetti in corso e affrontare questioni fondamentali come pulizia, parcheggi, sicurezza e decoro urbano».

Tra i punti principali dell’agenda amministrativa figurano la risoluzione delle criticità legate al Rio Sguazzatorio e agli allagamenti dell’area Avagliana, il contrasto all’abbandono dei rifiuti, la sicurezza urbana, la gestione della movida, il completamento delle opere pubbliche e la realizzazione di nuovi progetti per gli impianti sportivi.

«Adesso bisogna lavorare a testa bassa. Non c’è tempo da perdere», ha aggiunto il sindaco.

Nei prossimi giorni Scoppa presenterà la nuova giunta che lo affiancherà nel governo della città.

Il nuovo Consiglio comunale

La maggioranza sarà composta da Gianluca Giordano, Giuseppe Galasso, Giacomo Sorrentino, Mariagiovanna Falcone, Alfonso Pecoraro e Rosa Maria Paolillo (Scoppa Sindaco); Carla Parascandolo, Antonio Annarumma e Alfonso Campitiello (Mazzola); Vincenzo Ferrara e Rosamaria Del Pezzo (Battiti per Angri); Serafina Fusco e Anna Conte (Alleanza Progressista); Carmela Fattoruso e Giuseppe Del Sorbo (Noi Angri Radici e Futuro).

Tra i banchi dell’opposizione siederanno Pasquale Mauri e Mariella Russo (Mauri Sindaco), Anna Rega (Angri Rinasce Democratici), Rosario Daunno (Forza Angri), Marco De Simone (Avanti Psi), Giuseppe Del Sorbo (Popolari Angresi), Maddalena Pepe e Massimiliano Sorrentino (Grande Angri).