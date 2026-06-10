Dopo il ballottaggio. Il consigliere regionale di Testa Alta presente ai festeggiamenti per la vittoria di Alfonso Scoppa.
La presenza ai festeggiamenti
Angri. Tra i presenti alla festa spontanea seguita alla vittoria elettorale di Alfonso Scoppa c’era anche Luca Cascone, consigliere regionale e riferimento del movimento Testa Alta. Cascone ha voluto partecipare ai momenti di entusiasmo vissuti dai sostenitori del nuovo sindaco, condividendo con loro una serata particolarmente significativa per la politica cittadina.
Il ruolo di Angri
Nel corso della serata, il consigliere regionale ha evidenziato il valore politico del risultato maturato ad Angri, sottolineando come la città possa assumere un ruolo centrale all’interno del comprensorio. Secondo Cascone, il nuovo corso amministrativo potrebbe trasformare Angri in un punto di riferimento capace di favorire una più ampia riflessione politica nell’intero Agro.
Una prospettiva territoriale
L’auspicio espresso dal consigliere regionale è che il risultato elettorale possa rappresentare non soltanto un cambio di guida amministrativa, ma anche l’inizio di una fase nuova per il territorio. In quest’ottica, Angri potrebbe diventare il comune capofila di un percorso orientato al rinnovamento della proposta politica e amministrativa dell’Agro nocerino sarnese.
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