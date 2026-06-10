Da fenomeno dei social a caso finito sotto la lente di Asl e Carabinieri. La cornetteria Cip&Ciop di Chiaiano, diventata celebre grazie a milioni di visualizzazioni su Instagram e TikTok, è stata sospesa al termine di un controllo che ha portato al sequestro di circa 450 chili di alimenti e a sanzioni per oltre 60mila euro.

L’attività di via Emilio Scaglione, nota per le dirette social dedicate alla preparazione di cornetti e dolci ipercalorici seguite da milioni di utenti, è stata oggetto di verifiche da parte delle autorità competenti.

Nel corso degli accertamenti sarebbero emerse diverse irregolarità. Due lavoratori sono stati trovati impiegati in nero, circostanza che ha comportato una sanzione di 36mila euro. A questa si sono aggiunte ulteriori multe amministrative per circa 24mila euro.

Sotto esame anche gli aspetti igienico-sanitari. I controlli avrebbero evidenziato tre non conformità considerate gravi, portando al sequestro di circa quattro quintali e mezzo di alimenti. Contestata inoltre una sanzione amministrativa da 5mila euro.

Per il titolare è scattata la denuncia, mentre è stata disposta l’immediata sospensione dell’attività commerciale.

Nei giorni precedenti, sulla pagina Instagram della cornetteria era apparso un messaggio rivolto ai clienti: «Ci scusiamo per il disagio, ma per delle piccole modifiche saremo chiusi 4/5 giorni».

La vicenda ha rapidamente fatto il giro del web, considerando la grande popolarità del locale, che conta oltre un milione e mezzo di follower su Instagram e più di due milioni su TikTok, diventando negli anni uno dei simboli del cosiddetto “food porn” napoletano.