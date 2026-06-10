Un piano di investimenti da 3 miliardi di euro per il territorio salernitano e una linea dura contro le imprese che non completano le opere avviate. Sono questi i punti centrali del primo intervento pubblico di Vincenzo De Luca da sindaco di Salerno, durante il convegno «Il modello insediativo delle Zes per lo sviluppo economico e locale: semplificazione e incentivi», promosso dal presidente del Consorzio Asi, Antonio Visconti.

Nel corso dell’incontro, De Luca ha illustrato le strategie di sviluppo previste per la città e ha lanciato un chiaro messaggio alle aziende impegnate nei lavori pubblici.

«Le società che intervengono e lasciano incompiuti i lavori non opereranno più a Salerno», ha affermato il sindaco, annunciando una stretta nei confronti delle imprese che non rispettano gli impegni assunti.

Tra le priorità dell’amministrazione figura anche il rilancio turistico della fascia costiera cittadina. De Luca ha infatti richiamato uno degli obiettivi già illustrati durante la campagna elettorale: valorizzare la litoranea compresa tra l’aeroporto Salerno-Costa d’Amalfi e Marina d’Arechi, puntando sulla realizzazione di grandi strutture ricettive.

L’idea è quella di favorire la nascita di 10-15 alberghi di grandi dimensioni, dotati di resort e piscine, per rafforzare l’attrattività turistica della città e creare nuove opportunità di sviluppo economico e occupazionale.

Il piano annunciato rappresenta uno dei primi indirizzi della nuova amministrazione comunale, che punta a coniugare investimenti, infrastrutture e turismo per ridisegnare il futuro di Salerno.