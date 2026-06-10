Sicurezza del territorio. L’opera, realizzata dal Consorzio di Bonifica del Fiume Sarno, punta a migliorare la gestione delle acque meteoriche.

Intervento strategico per la sicurezza

Proseguono nel Comune di Mercato San Severino i lavori alla vasca di assorbimento pedemontana Coscia, infrastruttura fondamentale per la raccolta delle acque meteoriche e la riduzione del rischio idraulico sul territorio. Gli interventi sono stati realizzati dal Consorzio di Bonifica Integrale del Comprensorio del Fiume Sarno, impegnato nelle attività di manutenzione e miglioramento delle opere idrauliche presenti nell’area.

Il ruolo della vasca Coscia

La struttura rappresenta un presidio importante per la gestione delle acque piovane, contribuendo a limitare possibili criticità durante eventi meteorologici particolarmente intensi. L’obiettivo dell’intervento è quello di garantire maggiore efficienza all’infrastruttura e rafforzare la capacità di risposta del territorio in caso di precipitazioni abbondanti.

Il commento del sindaco

A sottolineare la rilevanza dell’opera è stato il sindaco di Mercato San Severino, Antonio Somma, che ha evidenziato il valore strategico della vasca Coscia per la tutela del territorio e la sicurezza dei cittadini. Il primo cittadino ha rimarcato l’importanza di interventi mirati alla prevenzione del rischio idraulico, considerati essenziali per la salvaguardia delle aree urbane e delle attività presenti sul territorio comunale.

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