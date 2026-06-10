Si chiude una vicenda amministrativa legata allo sviluppo dell’area produttiva di Fosso Imperatore Sud. Nella giornata di ieri è stato infatti sottoscritto a Nocera Inferiore un accordo transattivo che definisce in via definitiva gli adempimenti relativi agli oneri di urbanizzazione connessi alla realizzazione di un insediamento produttivo autorizzato nell’ambito della Zona Economica Speciale (ZES).
L’intesa consente di archiviare il contenzioso pendente davanti al Tribunale Amministrativo Regionale e di fare chiarezza sui rapporti tra l’amministrazione comunale e la società coinvolta nell’investimento produttivo.
In base all’accordo raggiunto, l’azienda riconoscerà al Comune il contributo dovuto per i costi diretti e indiretti delle opere di urbanizzazione realizzate nell’area interessata dall’intervento.
L’operazione garantisce il rispetto del principio di copertura delle spese sostenute dall’Ente per le infrastrutture e i servizi collegati allo sviluppo dell’area industriale, assicurando al tempo stesso maggiore certezza amministrativa e giuridica nei rapporti con gli operatori economici che investono nelle Zone Economiche Speciali.
La definizione della vicenda rappresenta un passaggio importante per il consolidamento delle attività produttive nell’area di Fosso Imperatore Sud e per il proseguimento dei progetti di sviluppo territoriale legati agli investimenti industriali.