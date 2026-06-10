Il sindaco di Nocera Inferiore, Paolo De Maio, entra a far parte del Comitato Esecutivo di Anci Campania. Ad annunciarlo è stato lo stesso primo cittadino attraverso un messaggio pubblicato sui social.

«Ricevo con grande orgoglio e senso di responsabilità la nomina a componente del Comitato Esecutivo di Anci Campania, comunicatami dal presidente e a cui oggi ho partecipato», ha dichiarato De Maio.

Per il sindaco, il nuovo incarico rappresenta un riconoscimento del lavoro svolto dall’amministrazione comunale e dall’intera comunità nocerina. «Questo riconoscimento non è un traguardo personale, ma il risultato del lavoro che, come amministrazione e come comunità di Nocera Inferiore, stiamo portando avanti ogni giorno», ha aggiunto.

De Maio ha sottolineato come l’ingresso nell’organismo regionale dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani rappresenti un’importante occasione per valorizzare il territorio e contribuire al confronto tra gli enti locali.

«Entrare a far parte dell’Esecutivo regionale dell’Anci rappresenta un’opportunità importante per dare ancora più voce al nostro territorio, condividere buone pratiche e affrontare, insieme ai colleghi sindaci, le grandi sfide che attendono gli enti locali».

Infine, il primo cittadino ha rivolto un ringraziamento al presidente di Anci Campania, Francesco Morra, e al segretario regionale del Partito Democratico, Piero De Luca.

«Ci metteremo subito al lavoro, con lo stesso spirito di servizio di sempre, per il bene della nostra città e della Campania», ha concluso De Maio.