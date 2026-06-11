Nuova apertura lungo la SS18 Tirrenia Inferiore. A Vibonati ha aperto ufficialmente un nuovo ristorante McDonald’s, il dodicesimo punto vendita della catena in provincia di Salerno.

L’investimento ha portato all’assunzione di 40 persone provenienti da Vibonati, Sapri e dai comuni limitrofi, contribuendo a rafforzare l’occupazione sul territorio.

La giornata inaugurale prevede il tradizionale taglio del nastro alla presenza del sindaco Manuel Borrelli, seguito da una festa aperta al pubblico con attività di intrattenimento dedicate a famiglie e bambini.

Un ristorante da 277 posti

Il nuovo locale dispone di 277 posti a sedere ed è dotato di kiosk digitali per effettuare ordini in autonomia e personalizzare i menu. La struttura comprende inoltre il servizio McCafé, un’area giochi esterna per bambini, spazi dedicati alle feste di compleanno e una doppia corsia McDrive per il servizio d’asporto in auto.

«Sono entusiasta di annunciare l’apertura di un nuovo ristorante McDonald’s proprio qui a Vibonati», ha dichiarato il licenziatario Daniele Papagno. «L’obiettivo è offrire momenti di convivialità e supportare il territorio, creando occupazione e valore sociale».

Orari e servizi

Il ristorante sarà aperto tutti i giorni dalle 7:30 alle 3:00, mentre il servizio McDrive resterà operativo fino alle 6 del mattino, garantendo un’offerta estesa sia ai residenti sia ai numerosi visitatori della fascia costiera del Golfo di Policastro.