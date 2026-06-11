Momenti di paura a Nocera Superiore, dove un uomo di 66 anni è stato investito da un’auto il cui conducente si è poi allontanato senza fermarsi a prestare soccorso. L’episodio è avvenuto nella serata di martedì, tra le 19 e le 19.30, in via Cupa Baldini.

Secondo una prima ricostruzione, il veicolo, descritto come un’auto di colore nero, avrebbe colpito il 66enne per poi darsi alla fuga, lasciando l’uomo sull’asfalto. Un comportamento che potrebbe configurare il reato di omissione di soccorso e sul quale sono in corso accertamenti da parte delle forze dell’ordine.

Fortunatamente la vittima non ha riportato ferite gravi. L’uomo ha subito escoriazioni, contusioni e forti dolori, ma le sue condizioni non destano particolare preoccupazione. Necessarie comunque le cure mediche e la redazione del referto sanitario utile alle indagini.

L’accaduto ha suscitato indignazione tra i residenti della zona, che chiedono l’individuazione del responsabile. Tra le ipotesi al vaglio, anche l’acquisizione delle immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti lungo la strada e nelle attività commerciali vicine, che potrebbero aver ripreso il veicolo durante la fuga.

Le autorità invitano eventuali testimoni a fornire informazioni utili per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e identificare il conducente. Intanto la comunità si è stretta attorno al 66enne e alla sua famiglia, esprimendo vicinanza e auguri di pronta guarigione.