Momenti di paura nella tarda serata di oggi sul raccordo Avellino-Salerno, dove un’auto in marcia ha improvvisamente preso fuoco nei pressi dell’uscita di Montoro Nord, in direzione Salerno.

L’allarme è scattato intorno alle 22:40, quando una squadra dei Vigili del Fuoco del comando provinciale di Avellino è intervenuta per un veicolo avvolto dalle fiamme. A bordo dell’auto viaggiavano una coppia e la madre della donna che, accortisi di un’anomalia durante la marcia, sono riusciti a raggiungere autonomamente l’uscita e ad abbandonare il mezzo prima che l’incendio si sviluppasse completamente.

All’arrivo dei soccorritori, la vettura era già completamente in fiamme. Il rogo si era inoltre propagato ad alcune sterpaglie presenti lungo la carreggiata. I Vigili del Fuoco hanno domato l’incendio e successivamente provveduto alla bonifica e alla messa in sicurezza dell’area.

Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri della compagnia di Solofra per gli accertamenti necessari a ricostruire la dinamica dell’accaduto.

Fortunatamente non si registrano feriti. Per i tre occupanti dell’auto soltanto un grande spavento.