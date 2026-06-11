Il futuro del Castello delle Cerimonie resta appeso alle decisioni della giustizia amministrativa. La struttura di Sant’Antonio Abate continua a rimanere aperta, ma al momento non può svolgere attività di ristorazione e ricezione alberghiera, a seguito della conferma della revoca delle autorizzazioni disposta dal Comune dopo la confisca definitiva del complesso.
L’ultimo pronunciamento del Consiglio di Stato ha respinto l’istanza cautelare presentata dalla famiglia Polese, determinando di fatto il blocco delle prenotazioni per matrimoni, ricevimenti, feste private ed eventi.
La situazione sta generando forte preoccupazione soprattutto sul piano occupazionale. L’estate rappresenta tradizionalmente il periodo di maggiore attività per la storica struttura, con decine di cerimonie programmate tra giugno, luglio e settembre. Proprio questi mesi rischiano ora di essere compromessi dall’impossibilità di organizzare nuovi eventi.
L’incertezza coinvolge non soltanto i gestori, ma anche numerosi lavoratori, collaboratori e aziende dell’indotto che da anni gravitano attorno alla Sonrisa. Per molte famiglie, infatti, la struttura rappresenta una fonte di reddito fondamentale.
Sul fronte legale, la difesa continua a sostenere l’esistenza di elementi che potrebbero modificare il quadro giudiziario, puntando sull’assenza del reato contestato o sulla sua eventuale prescrizione. Tuttavia, i tempi della giustizia rischiano di non coincidere con quelli dell’attività economica.
La prossima tappa della vicenda è attesa nei prossimi mesi, ma per il comparto che ruota attorno al Castello delle Cerimonie il timore è che le conseguenze più pesanti possano manifestarsi ben prima della conclusione definitiva dell’iter giudiziario