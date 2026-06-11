Nuovo passo avanti per la sanità stabiese. All’ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia è stata eseguita per la prima volta la procedura di emorecupero intraoperatorio, una tecnica innovativa che consente di recuperare il sangue perso durante un intervento chirurgico e reinfonderlo al paziente dopo uno specifico trattamento.
La procedura prevede l’aspirazione del sangue direttamente dal campo operatorio, la sua raccolta attraverso un sistema dedicato e il successivo processo di filtrazione e lavaggio. Una volta trattato, il sangue viene reinfuso allo stesso paziente mediante autotrasfusione, riducendo il ricorso a trasfusioni da donatori esterni.
L’emorecupero è particolarmente indicato negli interventi chirurgici complessi caratterizzati da importanti perdite ematiche, garantendo maggiore sicurezza durante l’operazione e migliorando la gestione clinica nel decorso post-operatorio.
La prima applicazione della tecnica è stata effettuata nel blocco operatorio del San Leonardo sotto la guida della dottoressa Maria Josè Sucre, responsabile dell’Unità Operativa di Anestesia e Rianimazione.
«L’introduzione dell’emorecupero intraoperatorio rappresenta un importante investimento in termini di qualità delle cure, sicurezza del paziente e innovazione tecnologica», ha dichiarato il direttore generale dell’Asl Napoli 3 Sud, Giuseppe Russo.
Secondo l’azienda sanitaria, la nuova procedura contribuirà a migliorare gli esiti clinici e a rafforzare l’offerta di servizi avanzati a disposizione dei cittadini del territorio.