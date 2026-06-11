Stop ai lavori di ripascimento sul litorale di Cetara. La Procura di Salerno ha disposto il sequestro preventivo d’urgenza dell’area interessata dagli interventi, a poche ore dall’annuncio del Comune sulla ripresa delle attività.

Il provvedimento sarebbe legato ad alcuni dubbi emersi riguardo alle caratteristiche del materiale utilizzato per il ripascimento, in particolare per quanto riguarda colore e granulometria della sabbia proveniente dalla cava.

Sulla vicenda è intervenuto il sindaco Fortunato Della Monica, che ha ribadito come l’amministrazione comunale abbia operato nel rispetto delle procedure previste dalla normativa vigente.

«Abbiamo richiesto e ottenuto tutti i pareri necessari dagli enti competenti prima della ripresa dei lavori», ha dichiarato il primo cittadino, sottolineando la fiducia nell’operato dei tecnici comunali e degli organismi che hanno espresso parere favorevole.

L’amministrazione ha inoltre conferito incarico agli avvocati Michele Tedesco, Giuseppe Vitolo e Gaspare Dalia per verificare la correttezza dell’iter amministrativo seguito e tutelare gli interessi dell’ente.

La vicenda è ora al vaglio dell’autorità giudiziaria, che dovrà valutare gli elementi raccolti nell’ambito dell’inchiesta relativa agli interventi lungo il litorale cetarese.