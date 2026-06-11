Con l’inizio della stagione estiva e l’aumento delle presenze turistiche tra Cilento e Costiera Amalfitana, la Guardia di Finanza di Salerno ha intensificato i controlli nel settore delle locazioni turistiche e delle strutture ricettive.

Le verifiche, condotte negli ultimi mesi nelle principali località turistiche della provincia, hanno già portato all’esecuzione di oltre 60 controlli. In più della metà dei casi sono state riscontrate irregolarità fiscali e amministrative.

Gli accertamenti hanno consentito di individuare redditi non dichiarati per oltre 9,5 milioni di euro, un’Iva evasa superiore a 600mila euro e una base imponibile Irap pari a quasi 12 milioni di euro.

Nel corso delle ispezioni sono emersi numerosi casi di attività ricettive abusive, gestite senza le necessarie autorizzazioni e senza il rispetto degli obblighi previsti dalle normative in materia di sicurezza e sanità pubblica.

Tra le violazioni più frequenti figurano l’impiego di lavoratori in nero o irregolari, il mancato versamento del canone Rai e dei diritti Siae, oltre a diverse omissioni fiscali.

Particolare attenzione è stata riservata anche agli obblighi previsti dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza. In diversi casi, infatti, i gestori delle strutture non avrebbero comunicato alle autorità competenti i dati degli ospiti alloggiati, come imposto dalla normativa vigente.

Le Fiamme Gialle hanno inoltre rilevato casi di mancato pagamento delle imposte nazionali e locali, compresa la tassa di soggiorno nei comuni dove è prevista.

L’operazione rientra nel piano di contrasto all’evasione fiscale e all’abusivismo economico, con l’obiettivo di tutelare gli operatori che lavorano nel rispetto delle regole e garantire una concorrenza leale nel comparto turistico. I controlli proseguiranno per tutta l’estate nelle aree a maggiore afflusso turistico della provincia di Salerno.