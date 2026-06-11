Paura nel tardo pomeriggio lungo la strada tra Meta e Vico Equense, nella zona di Seiano, dove intorno alle 18 si è verificato un incidente che ha coinvolto un camion e uno scooter.

Secondo le prime informazioni, il conducente del mezzo a due ruote è rimasto ferito ed è stato trasportato in ospedale a Castellammare di Stabia per accertamenti e cure mediche.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine per gestire l’emergenza e ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

L’incidente ha provocato pesanti ripercussioni sulla circolazione, con traffico completamente bloccato e lunghe code in entrambe le direzioni.

Sono in corso gli accertamenti per chiarire le cause dello scontro.

Redazione

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