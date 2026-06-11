La Juve Stabia riparte da Alfredo Guerri. Il Tribunale di Napoli, con il parere favorevole della Procura, ha autorizzato l’acquisizione delle quote del club da parte della Domus Srl, società riconducibile all’imprenditore, scongiurando il rischio per il futuro delle Vespe.

L’operazione è stata completata con la ricapitalizzazione già interamente sottoscritta, consentendo alla società di avviare le procedure necessarie per l’iscrizione al prossimo campionato di Serie B. Si chiude così un periodo di forte incertezza durato oltre due mesi, durante il quale il destino del club gialloblù è rimasto appeso a un filo.

Determinante il lavoro svolto dagli amministratori giudiziari Mario Ferrara e Salvatore Scarpa, insieme al Tribunale di Napoli e alla Procura Antimafia, che hanno seguito l’intera vicenda garantendo la continuità societaria.

Soddisfazione anche da parte del sindaco di Castellammare di Stabia, Luigi Vicinanza, che ha rivolto ad Alfredo Guerri gli auguri dell’amministrazione comunale e della città: «La Juve Stabia rappresenta un patrimonio sportivo e sociale di grande valore, simbolo di appartenenza e identità per l’intera comunità».

Per i tifosi stabiesi è la fine di un incubo e l’inizio di una nuova fase. La Juve Stabia resta in Serie B e guarda al futuro con rinnovata fiducia.