Nuovi sviluppi nell’inchiesta sulla morte di Domenico Caliendo, il bimbo di 2 anni di Nola deceduto dopo un trapianto di cuore all’ospedale Monaldi di Napoli. Durante l’incidente probatorio disposto dal gip, sarebbero emersi elementi che, secondo il consulente della famiglia, indicherebbero una necrosi dei tessuti del cuore trapiantato compatibile con un’esposizione dell’organo al ghiaccio secco.

A renderlo noto è il medico legale della famiglia, Luca Scognamiglio, al termine degli accertamenti tecnici svolti a Bari. Le analisi istologiche effettuate sui campioni del cuore avrebbero evidenziato alterazioni riconducibili a problemi nella fase di conservazione e trasporto dell’organo.

Ulteriori riscontri riguarderebbero anche l’utilizzo dell’Ecmo, il supporto extracorporeo impiegato per il piccolo paziente. Secondo il consulente, sui campioni sarebbero stati rilevati effetti compatibili con un collegamento prolungato al dispositivo.

Le conclusioni illustrate dalla consulenza rappresentano un passaggio importante nell’inchiesta coordinata dalla Procura di Napoli, che punta ad accertare se il cuore proveniente da Bolzano fosse già compromesso prima del trapianto e se tutte le procedure siano state eseguite correttamente.

Si attende ora la relazione definitiva dei periti nominati dal giudice, chiamati a fornire una valutazione complessiva degli accertamenti. Nell’inchiesta risultano indagati sette medici del Monaldi per omicidio colposo; per due cardiochirurghi è contestato anche il reato di falso in relazione ad alcuni dati della documentazione clinica.