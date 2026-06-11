L’Amministrazione comunale di Nocera Inferiore ha approvato le modalità di emissione della Tari 2026, confermando una riduzione delle tariffe rispetto allo scorso anno e introducendo nuove agevolazioni per le famiglie beneficiarie del bonus sociale.

Con la delibera di Giunta n. 192 del 10 giugno 2026, è stato stabilito che i contribuenti potranno scegliere tra il pagamento in un’unica soluzione entro il 25 giugno oppure la rateizzazione in quattro scadenze.

Le scadenze

La Tari 2026 potrà essere versata:

in un’unica soluzione entro il 25 giugno 2026;

oppure in quattro rate con scadenza: 25 giugno 2026; 25 luglio 2026; 25 settembre 2026; 24 ottobre 2026.



Tariffe in calo

L’importo complessivo del ruolo Tari 2026 ammonta a circa 10,2 milioni di euro, con una diminuzione di circa il 4% rispetto al 2025.

Le utenze interessate sono complessivamente 28.457, di cui 18.558 domestiche e 9.899 non domestiche.

«Anche quest’anno il cittadino troverà in bolletta un risparmio rispetto all’anno precedente. Per questa annualità la riduzione sarà del 4%», ha dichiarato il presidente della commissione Bilancio, Massimo Petrosino.

Bonus Tari per 3.984 famiglie

L’ente ha inoltre riconosciuto il Bonus Tari a 3.984 nuclei familiari individuati attraverso gli elenchi ministeriali gestiti tramite la piattaforma SGATE, misura destinata alle fasce economicamente più fragili.

«Grazie alla semplificazione e digitalizzazione dei pagamenti, i cittadini potranno scegliere tra PagoPA, modello F24 e bonifico bancario», ha spiegato l’assessore al Bilancio Clara Cesareo.

Obiettivo tariffa puntuale

Il sindaco Paolo De Maio ha sottolineato come la riduzione complessiva della Tari negli ultimi due anni abbia superato il 9%, annunciando inoltre il proseguimento della sperimentazione della Tarip, la tariffa puntuale dei rifiuti già avviata in alcuni quartieri cittadini.