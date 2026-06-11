Ha riaperto questa mattina il pronto soccorso dell’ospedale di Boscotrecase, presidio destinato a servire un bacino di utenza di oltre 300mila cittadini dell’area vesuviana.
Alla cerimonia inaugurale hanno partecipato il presidente della Regione Campania Roberto Fico, il vicepresidente della giunta regionale Mario Casillo, il direttore generale dell’Asl Napoli 3 Sud Giuseppe Russo, insieme ai sindaci del territorio e ad altri rappresentanti istituzionali.
«Con la riapertura del pronto soccorso restituiamo al territorio un presidio fondamentale per la tutela della salute dei cittadini», ha dichiarato Russo, sottolineando come l’intervento rafforzi la rete dell’emergenza-urgenza e garantisca risposte più rapide ed efficaci alla popolazione.
La struttura è entrata in funzione dalle ore 14 dell’11 giugno ed è dotata di:
- 4 posti per pazienti in codice rosso;
- 4 posti per pazienti in codice giallo;
- 7 posti per pazienti in codice verde e azzurro;
- 3 barelle per l’attesa;
- una saletta chirurgica;
- un ambulatorio ortopedico;
- un ambulatorio di otorinolaringoiatria;
- un’area “Codice Rosa” dedicata alle donne vittime di violenza;
- un reparto di Osservazione Breve Intensiva (OBI) con 5 posti letto;
- 2 posti letto in stanze a pressione negativa per pazienti affetti da malattie infettive.
La riapertura del presidio rappresenta un importante potenziamento dell’assistenza sanitaria nell’area vesuviana e potrebbe contribuire ad alleggerire il carico di accessi ai pronto soccorso degli ospedali vicini, compreso quello di Castellammare di Stabia.