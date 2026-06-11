Otto persone sono state arrestate dalla Polizia di Stato in Campania con l’accusa di detenzione di materiale pedopornografico. Gli indagati, di età compresa tra i 47 e i 70 anni, risiedono nelle province di Napoli, Salerno, Avellino e Caserta. Altre due persone, tra Caserta e Potenza, sono state denunciate a piede libero.

L’operazione è stata coordinata dalla Procura di Napoli, sezione Tutela delle fasce deboli, e condotta dagli specialisti del Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica di Napoli. Le indagini, avviate nel febbraio scorso, si sono sviluppate attraverso attività sotto copertura e operazioni di infiltrazione in ambienti virtuali utilizzati per lo scambio e la diffusione di contenuti illeciti.

Gli investigatori hanno monitorato piattaforme online caratterizzate da elevati livelli di anonimato, individuando migliaia di file dal contenuto pedopornografico e riuscendo a risalire alle identità digitali degli utenti coinvolti.

L’attività investigativa ha portato all’esecuzione di 11 decreti di perquisizione tra Campania e Basilicata, con l’impiego di circa 50 operatori specializzati. Durante i controlli su dispositivi informatici e supporti digitali sono stati rinvenuti numerosi contenuti illeciti, compresi materiali relativi a gravi abusi su minori.

Al termine dell’operazione, otto persone sono state arrestate in flagranza di reato. I provvedimenti sono stati successivamente convalidati dai giudici per le indagini preliminari competenti.