Momenti di forte tensione nella serata di ieri a San Valentino Torio, dove un uomo affetto da problemi psichici si è chiuso nella propria abitazione insieme alla madre, minacciando di aprire una bombola di gas.

L’allarme ha fatto scattare l’intervento dei Carabinieri della Radiomobile del Reparto Territoriale di Nocera Inferiore e della locale stazione, supportati dai Vigili del Fuoco, dal personale sanitario del 118 e dal sindaco del comune.

Dopo una delicata fase di mediazione, i militari sono riusciti a entrare nell’abitazione e a bloccare l’uomo, mettendo in sicurezza sia lui che la madre e scongiurando possibili conseguenze per i residenti della zona, come riporta Telenuova.

La situazione è tornata alla normalità senza feriti. L’uomo è stato successivamente affidato alle cure del personale sanitario per gli accertamenti del caso.