Arriva una svolta per la viabilità a Sant’Egidio del Monte Albino. La Provincia di Salerno ha emanato un’ordinanza che vieta il transito ai veicoli con massa superiore a 3,5 tonnellate lungo la Strada Provinciale 3 nel tratto che attraversa la frazione San Lorenzo, interessando via Giovanni XXIII e via SS. Martiri.

Ad annunciarlo è stato l’assessore ai Lavori Pubblici, Gianluigi Marrazzo, che ha accolto con soddisfazione il provvedimento, frutto di ripetute segnalazioni e di un costante confronto con gli enti competenti.

Secondo l’amministrazione comunale, il divieto rappresenta un importante passo avanti per migliorare la sicurezza stradale, ridurre i disagi causati dal passaggio dei mezzi pesanti e aumentare la vivibilità dell’area, soprattutto in vista delle prossime campagne conserviere.

«Si tratta di una risposta concreta a una problematica più volte segnalata dai cittadini», ha sottolineato Marrazzo, ringraziando la Provincia di Salerno, gli uffici comunali e i residenti che hanno contribuito a portare all’attenzione delle istituzioni le criticità della zona.

L’assessore ha inoltre assicurato che l’amministrazione continuerà a monitorare l’applicazione del provvedimento affinché le nuove disposizioni vengano rispettate e producano i benefici attesi per la comunità.