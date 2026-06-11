La Scafatese Calcio 1922 punta sulla continuità dopo una stagione storica. Il club gialloblù ha ufficializzato il rinnovo del rapporto professionale con il direttore sportivo Pietro Fusco e con l’allenatore Giovanni Ferraro, che hanno firmato un nuovo accordo triennale.

Una scelta fortemente sostenuta dal presidente Felice Romano, deciso a dare continuità al progetto tecnico che ha portato la società alla conquista del campionato, al ritorno nel calcio professionistico e al titolo di Campione d’Italia di Serie D.

La nota del club

Attraverso un comunicato ufficiale, la società ha annunciato il prolungamento dei contratti dei due protagonisti della cavalcata vincente.

«Il rinnovo rappresenta un segnale chiaro in vista della nuova avventura tra i professionisti: la Scafatese vuole continuare a crescere attraverso programmazione, competenza e stabilità, costruendo basi solide per il proprio futuro», si legge nella nota del club.

Romano: “Costruiamo qualcosa che duri nel tempo”

Soddisfatto il presidente Felice Romano, che ha spiegato le ragioni della scelta.

«Le vittorie sono importanti, ma ancora più importante è costruire qualcosa che duri nel tempo. Per questo ho voluto fortemente confermare Pietro Fusco e Giovanni Ferraro per i prossimi tre anni. In questi mesi hanno dimostrato professionalità, competenza, attaccamento ai nostri colori e soprattutto la capacità di lavorare per il bene della Scafatese».

Il numero uno gialloblù guarda già al futuro e alla prossima stagione in Serie C.

«Oggi non stiamo semplicemente rinnovando due contratti. Stiamo rafforzando un progetto, dando continuità a una visione e costruendo il futuro della Scafatese. Davanti a noi ci sono nuove sfide e una categoria prestigiosa da affrontare. Sono convinto che con uomini di questo valore continueremo a rendere orgogliosa Scafati e tutto il popolo gialloblù».