Sette cuccioli di chihuahua e un cane meticcio rinchiusi in gabbie anguste, sporche e in precarie condizioni igienico-sanitarie. È quanto hanno scoperto i carabinieri della stazione di Scisciano durante un intervento effettuato in via Molino, a seguito di una segnalazione per presunti maltrattamenti di animali.

L’operazione è stata condotta con il supporto del personale veterinario dell’Asl Napoli 3 Sud. Durante i controlli, i militari hanno accertato la presenza di un canile abusivo all’interno di un terreno recintato, dove gli animali vivevano in spazi ristretti e in condizioni ritenute incompatibili con il loro benessere.

Particolarmente critica la situazione di un cane meticcio, trovato legato con una catena al collo.

Al termine delle verifiche, l’area è stata posta sotto sequestro mentre il proprietario del terreno, un uomo di 80 anni già noto alle forze dell’ordine, è stato denunciato per le presunte violazioni riscontrate.

Gli otto cani sono stati immediatamente sottratti alla situazione di degrado e affidati a una struttura veterinaria convenzionata con l’Asl, dove saranno sottoposti a controlli sanitari e riceveranno le cure necessarie.

L’intervento rientra nelle attività di contrasto ai maltrattamenti sugli animali e di tutela del loro benessere svolte dalle forze dell’ordine in collaborazione con i servizi veterinari territoriali. Le indagini proseguono per accertare eventuali ulteriori responsabilità legate alla gestione dell’area sequestrata.