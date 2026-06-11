C’è anche la provincia di Salerno tra quelle coinvolte nella maxi operazione della Guardia di Finanza di Siracusa che ha portato al sequestro preventivo di crediti fiscali per oltre 560 milioni di euro, smantellando una presunta organizzazione criminale attiva su scala nazionale.

L’indagine riguarda agevolazioni edilizie legate al Superbonus 110% ottenute, secondo gli investigatori, attraverso lavori di riqualificazione mai eseguiti. Al centro del sistema illecito oltre 60 società distribuite in diverse regioni italiane, molte delle quali risultate prive di sedi operative, dipendenti e attrezzature.

Dodici le persone indagate. A loro vengono contestati, a vario titolo, i reati di associazione per delinquere, truffa aggravata ai danni dello Stato, riciclaggio, autoriciclaggio ed emissione di fatture per operazioni inesistenti.

Secondo gli accertamenti, le società avrebbero attestato falsi interventi edilizi milionari su 22 condomini realmente esistenti situati nelle province di Bergamo, Como, Macerata, Messina, Monza Brianza, Padova, Pavia, Roma, Salerno, Siracusa, Varese, Vercelli e Verona. I dati degli immobili sarebbero stati utilizzati all’insaputa di amministratori e proprietari. In alcuni casi, sugli stessi edifici erano già in corso lavori regolari affidati ad aziende del tutto estranee alla presunta frode.

Gli investigatori ritengono che ai vertici dell’organizzazione vi fossero professionisti operanti in Lombardia, incaricati di reperire prestanome per intestare le società fantasma e schermare le responsabilità penali. Un ruolo chiave sarebbe stato svolto anche da due professionisti della provincia di Chieti, che avrebbero utilizzato le proprie credenziali per operare sulla piattaforma dell’Agenzia delle Entrate dedicata alla cessione dei crediti.

Secondo la ricostruzione della Guardia di Finanza, sarebbero state trasmesse oltre 2mila comunicazioni fraudolente, generando crediti fiscali inesistenti per centinaia di milioni di euro.

L’inchiesta è stata coordinata dalla Procura di Siracusa con il supporto del Nucleo Speciale Tutela Entrate e Repressione Frodi Fiscali di Roma e dell’Agenzia delle Entrate.