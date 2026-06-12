Una denuncia affidata ai social che sta facendo discutere e riaccende il dibattito sul tema dell’inclusione dei bambini con disabilità nelle attività estive.

A raccontare la propria esperienza è stata una mamma di Angri, che ha spiegato di aver contattato un campo estivo del territorio per iscrivere il proprio figlio, affetto da disabilità. Secondo quanto riferito dalla donna, dopo aver illustrato la situazione del bambino, avrebbe ricevuto una risposta che l’ha profondamente amareggiata.

«Signora, le porte sono aperte, però vostro figlio ha bisogno di un operatore», sarebbe stata la risposta ricevuta dagli organizzatori. Fin qui nulla di insolito, se non fosse per il costo richiesto per garantire l’assistenza: circa 400 euro a settimana per la presenza dell’operatore, limitatamente alla mezza giornata.

Una cifra che la madre ha definito insostenibile e che l’ha spinta a rendere pubblica la vicenda. Nel suo sfogo, la donna si è chiesta come possano le famiglie affrontare spese di questo tipo e perché il diritto all’inclusione debba trasformarsi in un ulteriore peso economico.

Il post ha raccolto numerose reazioni e commenti di solidarietà, con tanti cittadini che hanno espresso vicinanza alla famiglia e chiesto maggiori tutele per i bambini con disabilità. Diversi utenti hanno evidenziato la necessità di un maggiore supporto da parte delle istituzioni e di servizi realmente accessibili a tutti.

La vicenda riporta al centro dell’attenzione il tema dell’inclusione nei campi estivi, soprattutto durante il periodo scolastico sospeso, quando molte famiglie si trovano a dover organizzare attività e assistenza per i propri figli senza poter contare su adeguati sostegni.

Al momento non risultano repliche da parte della struttura coinvolta. Resta però l’amarezza di una mamma che, nel tentativo di garantire al proprio figlio un’esperienza di socializzazione e svago, si è trovata davanti a una richiesta economica ritenuta eccessiva.

Redazione