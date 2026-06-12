ANGRI – Il centro storico si prepara a cambiare volto. L’amministrazione comunale ha approvato i moduli per la richiesta dei pass che consentiranno l’accesso alle future Zone a Traffico Limitato (ZTL) e alle Aree Pedonali Urbane (APU), in vista dell’avvio del nuovo piano della viabilità previsto per settembre.

La misura entrerà inizialmente in una fase sperimentale della durata di tre mesi e sarà controllata attraverso quattro varchi elettronici installati nei punti strategici della città. L’obiettivo è ridurre il traffico veicolare nel cuore urbano, limitare l’inquinamento e rendere più vivibili le aree centrali.

Nelle zone pedonali sarà in vigore il divieto di accesso per i veicoli durante l’intera giornata, con limitate finestre orarie dedicate esclusivamente alle operazioni di carico e scarico merci. Particolare attenzione sarà riservata a piazza Doria e piazza Annunziata, dove la circolazione sarà fortemente regolamentata.

Previsti pass specifici per residenti, attività commerciali, lavoratori e situazioni particolari legate a esigenze di servizio o emergenza. La gestione delle richieste sarà affidata al Comando di Polizia Locale, che si occuperà anche dei controlli attraverso il sistema elettronico.

Nei prossimi mesi cittadini e operatori dovranno quindi adeguarsi alle nuove disposizioni, completando le procedure necessarie per ottenere le autorizzazioni. Da settembre scatterà la sperimentazione che segnerà l’inizio di una nuova fase per la mobilità e la vivibilità del centro cittadino.