Il passaggio di consegne. Incontro informale con i dipendenti comunali prima della proclamazione del nuovo sindaco Alfonso Scoppa.

Il saluto dopo undici anni

L’ultimo giorno di Cosimo Ferraioli alla guida della città si è consumato tra saluti, ricordi ed emozioni. Dopo aver lasciato la sua scrivania, l’ex sindaco di Angri ha voluto incontrare i dipendenti comunali che lo hanno accompagnato in questi undici anni di amministrazione. Presenti quasi tutti i lavoratori dell’ente. Un ringraziamento particolare è stato rivolto anche a chi oggi non è più in servizio, ai pensionati e a quanti, nel corso degli anni, hanno contribuito al funzionamento della macchina comunale.

Da lunedì inizia l’era Scoppa

Da lunedì sarà Alfonso Scoppa a raccogliere il testimone e a guidare il Comune. Troverà un’amministrazione che, nel bene e nel male, negli ultimi undici anni ha accompagnato una significativa trasformazione urbanistica della città. Nel congedarsi, Ferraioli ha lasciato aperta la porta a un’eventuale disponibilità nella fase di transizione, nel segno della continuità istituzionale e della collaborazione tra chi conclude il proprio mandato e chi si prepara ad avviare una nuova stagione amministrativa.

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