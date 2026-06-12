Brutta disavventura per un giovane di Angri che si è visto sottrarre il portafoglio mentre si trovava in una palestra cittadina.

A denunciare l’accaduto è stata la madre del ragazzo attraverso un messaggio pubblicato sui social. Nel portafoglio erano custoditi non solo soldi ed effetti personali, ma anche tutti i documenti del figlio.

La donna ha quindi lanciato un appello a chiunque possa averli ritrovati, chiedendo almeno la restituzione dei documenti, anche in forma anonima, per evitare al ragazzo ulteriori disagi e le lunghe pratiche necessarie per il loro rifacimento.

Redazione

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