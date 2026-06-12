Nel corso dell’operazione, diverse persone sono state denunciate per aver manomesso i contatori elettrici delle proprie abitazioni e di attività commerciali, causando danni economici significativi alla società di energia.

Dalle prime ore di oggi tra le province di Napoli e Avellino e' in corso un'operazione della Polizia, finalizzata all'esecuzione di misure cautelari...

Intitolazione. La storica e centralissima via Marconi intitolata parzialmente all'ex sindaco De Vivo: commercianti, cittadini e politici non ci stanno e scoppia la protesta