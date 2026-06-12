SARNO – Attimi di paura nel pomeriggio nei pressi dell’ospedale di Sarno, dove un giovane automobilista è rimasto coinvolto in un incidente stradale che avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi.

Per cause ancora in fase di accertamento, il conducente ha perso il controllo della vettura che, dopo aver urtato una recinzione e un palo dell’illuminazione pubblica, si è ribaltata sulla carreggiata.

L’impatto è stato particolarmente violento: il motore si è staccato dall’auto e sulla strada si sono riversati olio e carburante, rendendo l’area pericolosa e richiedendo immediate operazioni di messa in sicurezza.

Alcuni cittadini presenti hanno subito richiamato l’attenzione dei soccorritori già in zona, consentendo un rapido intervento in favore del ragazzo, apparso inizialmente sotto shock.

Fortunatamente il giovane è riuscito a uscire autonomamente dall’abitacolo e ha riportato soltanto lievi contusioni nonostante la dinamica dell’incidente.

I primi soccorsi sono stati prestati dal personale di Medical Emergency, che ha poi richiesto l’intervento del 118 e delle forze dell’ordine per gli accertamenti del caso e la gestione della viabilità.

Redazione