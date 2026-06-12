Un giovane di 26 anni residente a Capaccio Paestum è indagato per apologia del fascismo e per propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica, nazionale e religiosa.

L’attività investigativa è stata condotta dai Carabinieri del Ros di Salerno, con il supporto del Reparto Indagini Telematiche di Roma, nell’ambito di un’inchiesta coordinata dalla Procura della Repubblica di Salerno.

Nei giorni scorsi i militari hanno eseguito una perquisizione domiciliare durante la quale sono stati sequestrati due telefoni cellulari, due schede Sim, un computer portatile e alcuni hard disk. Il materiale informatico sarà sottoposto ad accertamenti tecnici attraverso copie forensi per consentire agli investigatori di approfondirne i contenuti.

Secondo l’ipotesi accusatoria, il 26enne avrebbe pubblicato su alcune chat messaggi e commenti a sfondo razzista, con riferimenti e contenuti riconducibili all’ideologia fascista e nazionalsocialista. Gli investigatori ritengono inoltre che avrebbe utilizzato piattaforme di messaggistica, tra cui Telegram, attraverso nickname che richiamerebbero simboli e riferimenti ideologici oggetto dell’indagine.

Nel corso della perquisizione sarebbero stati rinvenuti anche diversi volumi dedicati alla storia del fascismo e del nazismo, oltre a pubblicazioni riguardanti Adolf Hitler, Heinrich Himmler e le politiche razziali del Terzo Reich.

Le indagini proseguono per accertare la portata delle attività contestate e verificare eventuali ulteriori elementi utili all’inchiesta. Si ricorda che il giovane è da considerarsi presunto innocente fino a eventuale sentenza definitiva.