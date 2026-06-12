Una giornata all’insegna della condivisione e della solidarietà quella vissuta dai volontari dell’Unitalsi di Capri insieme ai bambini del Centro Oratoriale “Crescere Insieme”, alle famiglie di “Casa Emanuel” e ai piccoli seguiti dal Centro per l’Aiuto alla Vita.

L’incontro è stato caratterizzato da momenti di allegria, giochi e vicinanza, con l’obiettivo di regalare qualche ora di serenità ai bambini e alle loro famiglie.

Nel corso dell’iniziativa sono stati distribuiti numerosi doni, tra cui costumi da mare, magliette, materiale scolastico e altri articoli utili per le attività quotidiane dei più piccoli.

Un gesto semplice ma significativo, che ha contribuito a rendere ancora più speciale il pomeriggio trascorso insieme.

I volontari hanno sottolineato l’importanza di iniziative capaci di promuovere inclusione, attenzione verso gli altri e spirito di comunità, valori che da sempre guidano l’attività dell’associazione.

A lasciare il segno sono stati soprattutto i sorrisi dei bambini, protagonisti di una giornata fatta di affetto, condivisione e piccoli gesti di grande valore umano.