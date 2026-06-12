Proseguono a ritmo sostenuto i lavori di riqualificazione di Piazza San Francesco a Cava de’ Tirreni, uno degli interventi più attesi per il miglioramento di uno degli spazi pubblici più frequentati della città.

Il progetto riguarda non solo l’area centrale della piazza, ma anche gli ingressi e le uscite del parcheggio, interessati da opere di ammodernamento e valorizzazione urbana.

Tra gli elementi più caratteristici del restyling spicca la nuova pavimentazione realizzata in basoli di pietra lavica dell’Etna, materiale scelto per la sua resistenza, durata nel tempo e valore estetico.

La posa segue un preciso schema architettonico che alterna diverse lavorazioni, contribuendo a creare un effetto elegante e armonioso. Ogni elemento viene rifinito attraverso lavorazioni artigianali eseguite a mano da maestranze specializzate, che utilizzano tecniche tradizionali con martello e scalpello, come riportato da “SalernoToday”.

L’intervento punta a restituire decoro e funzionalità alla piazza, migliorandone al tempo stesso l’aspetto estetico e la fruibilità per cittadini e visitatori.

Il cantiere resterà operativo ancora per alcuni mesi prima del completamento definitivo delle opere.