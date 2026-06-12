Torna l’allarme truffe agli anziani in Costiera Amalfitana. Nelle ultime ore sono stati segnalati nuovi tentativi di raggiro tra Amalfi e Maiori, con malintenzionati che hanno contattato telefonicamente alcune persone anziane utilizzando il consolidato stratagemma del falso incidente.

Secondo le segnalazioni raccolte, i truffatori avrebbero raccontato alle vittime che un figlio o un nipote era rimasto coinvolto in un grave incidente, chiedendo denaro o oggetti di valore per risolvere presunti problemi giudiziari o sanitari.

I tentativi sono stati registrati in particolare ad Amalfi, nella località Lone, e nel comune di Maiori, facendo scattare nuovamente l’attenzione delle forze dell’ordine.

L’invito rivolto ai cittadini è quello di non fornire mai informazioni personali o somme di denaro a sconosciuti e di contattare immediatamente familiari o forze dell’ordine in presenza di telefonate sospette.

Le autorità raccomandano inoltre di sensibilizzare soprattutto le persone anziane, spesso bersaglio di questo genere di truffe, affinché possano riconoscere tempestivamente i tentativi di raggiro ed evitare di cadere nella trappola dei malintenzionati.